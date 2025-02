Gamberorosso.it - Antonino Cannavacciuolo: “La tv? Mi ha dato la forza per crescere. Servono più imprenditori che cuochi e basta”

ringrazia la tv per il suo successo: «La tv mi halae la motivazione per», dice sul palco di Identità Golose, in un incontro a tre insieme a Davide Oldani e Mauro Colagreco. «Essere un personaggio pubblico riempie i ristoranti», ammette senza mezzi termini. E questa è la cosa più importante per un locale, condizione necessaria (non sempre sufficiente) per sviluppare la sua azienda. Parla di azienda, l'nazionale, anche se afferma la sua identità di cuciniere: «Nasco cuoco, sono cuoco e morirò con la giacca da cuoco». È cuoco per talento, vocazione e storia personale – entrato nelle cucine professionali da ragazzino – e questo non è cambiato neanche quando è cominciata la sua carriera televisiva, «non ho mai lasciato la cucina» dice con orgoglio ricordando come abbia chiesto di registrare nei periodi di chiusura di Villa Crespi, rinunciando ai suoi giorni di riposo, oppure di girare nei pressi del lago d'Orta per arrivare al suo posto in tempo per il servizio.