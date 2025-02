361magazine.com - Antonella Fiordelisi, il presunto flirt con Giulio Fratini: amore segreto o mossa mediatica?

Foto cancellate, voci di corridoio e un legame che fa tremare il gossip. L’ex di Gregoraci al centro della cronaca rosa, ma la storia è tutta da confermare C’è un nome che nelle ultime ore sta facendo impazzire il gossip: quello di. L’affascinante imprenditore, tra i giovani più promettenti secondo Forbes, è noto non solo per il suo successo nel mondo degli affari, ma anche per la sua discrezione, nonostante i riflettori accesi dalle sue frequentazioni passate. Dopo la relazione con Elisabetta Gregoraci, con cui ha vissuto una storia importante, ora il suo nome viene accostato a quello di.L’ex gieffina ha alimentato le voci con un post sospetto, poi cancellato, facendo impazzire i fan. Un colpo di scena che sembra studiato ad arte o un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale? Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi social sembrano parlare chiaro.