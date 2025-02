Ilfattoquotidiano.it - Antidiabetici dimagranti e pericolosi: sono contento che Giannini ne abbia parlato

Partiamo da due dati importanti.Da circa dieci anni parlo di un antidiabetico orale, il Pioglitazone (principale nome commerciale Actos), che è stato ritirato, ancora oggi, dal mercato in Francia per studi che evidenziavano un aumento dei casi di tumore alla vescica.Il secondo dato che mi meraviglia che è stato deciso di escludere dai LEA la visita del fundus oculare che, da oculista, vi assicuro essere importantissima nei diabetici per la diagnosi e la terapia della prima causa del mondo di cecità, la retinopatia diabetica.Insomma da un lato si tengono nel mercato italiano farmacipotenzialmente, dall’altro non si ritiene livello essenziale di assistenza la visione del fondo oculare che può, in alcuni casi, essere metodo di diagnosi e di evitare la cecità nei diabetici.