Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 24 febbraio 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, lunedì 24è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, luendì 24, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la puntata registrata lo scorso 12. E protagonista, molto probabilmente, sarà Mario Cusitore. Dopo una frequentazione turbolenta con Morena e Margherita,il cavaliere napoletano – ex fiamma di Ida Platano – dovrà lasciare il programma. Il motivo? Alla redazione diè arrivata una segnalazione chiara: Mario in discoteca ha baciato una ragazza. Lei è Nicole Santinelli, ex tronista del dating show, che al telefono ha confermato tutto.