Annunciato un nuovo sequel di Danny Phantom

sta per tornare con unambientato dopo gli eventi di: A Glitch in Time, e continuerà la storia canonica con una nuova avventura,: Fair Game.è uno di quei classici di Nickelodeon che i fan sperano di veder tornare un giorno con nuove storie. La serie TV potrebbe aver concluso la sua storia, ma ancora oggi i fan pensano che ci sia ancora molto terreno da coprire. Questo è stato dimostrato con il successo dell’uscita di una nuova storia canonica che si svolge dopo la fine della serie TV e che ora continuerà con il suo: A Glitch in Time è stata una graphic novel speciale ambientata all’interno del canone ufficiale della serie TV di, e ha continuato la storia con un combattimentodi zecca.