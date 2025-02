Avellinotoday.it - Anniversario della morte di Sandro Pertini, il PRC: "Ricordiamo l'irriducibile avversario del fascismo"

Leggi su Avellinotoday.it

Ricorre oggi il 35esimoscomparsa di. Non sappiamo - in questo tempo senza storia - segnato da una sorta di eterno presente e da diffusi revisionismi -, se e come egli sarà ricordato dai media. Qualora le rievocazioni dovessero propinare i consueti quadretti.