Anni ’20 | analogie e contrasti tra il decennio in corso e lo stesso periodo del secolo scorso

Il risultato delle elezioni in Germania lascia il mondo interdetto e, soprattutto, perplesso. Che nel paese dove la birra scorre a fiumi, sia con il bel tempo che con quello da tregenda, fosse in fieri da tempo una decisa determinazione di cambiare la composizione della Cancelleria, lo si notava senza sforzo ormai da tempo. Prova ne è l’affluenza alle urne: non si contavano così tanti votanti dalle elezioni del ’90. La sorpresa, o qualcosa che si avvicina a essa, è stato il risultato della tornata elettorale della scorsa settimana: si è attestato a destra della destra, nello spazio politico dove é attiva l’ultradestra. La frittata è fatta, ora bisogna che si raffreddi per poterne percepire il profumo e provarne il sapore. Intanto può essere di aiuto, almeno per fiutare l’aria che sta spirando fuori dei confini del Paese, ma sempre all’ interno della UE, più precisamente nella zona del cuore della Ninfa Europa, iniziare a sondare la nuova realtà con diversi retaggi del passato.