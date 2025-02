Game-experience.it - Annapurna Interactive Showcase 2025, tutti i giochi, i trailer e gli annunci del 24 Febbraio

Nel digitaldi oggi,, editore di numerosipluripremiati come What Remains of Edith Finch, Stray, Outer Wilds e Lorelei and the Laser Eyes, haato la continuazione della partnership con Geometric (COCOON), ha presentato nuove demo di gioco ed ha comunicato l’arrivo su nuove piattaforme console e le date di uscita di diversi titoli del suo catalogo.Geometric, sviluppatori del celebre gioco d’avventura e rompicapo COCOON, hanno rivelato di essere al lavoro su un nuovo titolo non ancoraato, che sarà pubblicato da. Maggiori dettagli su questo progetto saranno svelati in futuro.Wheel WorldSviluppatore: MesshofNovitàate: Demo su Steam + finestra di uscita estivaDemo disponibile: Ora su SteamData di uscita: EstatePiattaforme: PC, Xbox Series XS, PlayStation 5Losi è aperto con Wheel World, un’avventura di corse in bicicletta per giocatore singolo in cui dovrai impedire il collasso del mondo.