Liberoquotidiano.it - Andrea Delogu è diventata un caso: tra chi sfonda "la rossa" su Rai 2

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (La porta magica) Un programma che sembrava un po' buttato li, tanto per provare, si sta rivelando una sopresa. Parliamo del day time di Rai 2, che sta vivendo un momento di ripresa. Tonificato tempo fa con l' innesto di un programma di cronaca a guida Milo Infante collocato dopo il Tg 2 e stabilmente attorno all' 8 di share, si è rivelato un formidabile traino valorizzato da Pier Lugi Diaco col suo Bellama. E da inizio stagione - a seguire appunto cone il suo rotocalco. Un talk di costume, al femminile, che mischia intrattenimento e attualità. Venerdì il format si è avvicinato al 6% e la tendenza è in crescita. La Porta magica spinge persone di tutti i giorni ma che desiderano trasformare la propria identità.