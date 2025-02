Nerdpool.it - Andor, teaser trailer e poster della seconda stagione

Disney+ ha diffuso ile ildi, la serie thriller di Lucasfilm nominata agli Emmy, che in Italia tornerà per la sua attesissima conclusione il 23 aprile. Lavedrà i personaggi e le loro relazioni intensificarsi mentre l’orizzonteguerra si avvicina e Cassian diventa un elemento chiave dell’Alleanza Ribelle. Tutti saranno messi alla prova e, con l’aumentareposta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno profondi.2)Ricca di intrighi politici, pericoli, tensioni e imprese ad alto rischio, la serie è un prequel di Rogue One: A Star Wars Story, che ritrae un eroico gruppo di ribelli che ruba i piani dell’arma di distruzione di massa dell’Impero: La Morte Nera, ponendo le basi per gli eventi del film originale del 1977.