Universalmovies.it - Andor | Teaser trailer dalla seconda stagione della serie

Leggi su Universalmovies.it

Nel primo pomeriggio odierno Disney+ ha diffuso in rete ildi, latv ambientata nell’universo Star Wars.Laprodotta da Lucasfilm, che in Italia tornerà per la sua attesissima conclusione a partire dal 23 aprile, quest’oggi ha offerto un primo assaggio dei nuovi episodi in arrivo su Disney+. I nuovi episodi vedranno i personaggi e le loro relazioni intensificarsi mentre l’orizzonteguerra si avvicina e Cassian (Diego Luna) diventa un elemento chiave dell’Alleanza Ribelle.Il creatore ed executive producer Tony Gilroy ha dichiarato: “Una delle grandi emozioni nel realizzareè la portatastoria e il numero di personaggi che si incontrano: gente comune, signori imperiali, ferventi rivoluzionari. Sono persone reali che prendono decisioni epiche, tutte con domande dalle conseguenze terrificanti.