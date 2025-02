Movieplayer.it - Andor 2: Diego Luna combatte nel teaser trailer della stagione finale

Ad aprile arriverà sugli schermi di Disney+ laserie, con star, ecco ile il poster. Disney+ ha condiviso ile il poster2 di, in arrivo in streaming dal 23 aprile. Il video anticipa molti scontri, combattimenti e nuovi legami con il film Rogue One, che aveva introdotto nell'universo di Star Wars il personaggio interpretato da. Cosa racconterà la2 diNei nuovi episodi l'orizzonteguerra si avvicina e Cassian, il protagonista interpretato da, diventa un elemento chiave dell'Alleanza Ribelle, mentre le relazioni tra i personaggi si intensificano. Tutti i personaggi saranno messi alla prova e la posta in gioco diventerà sempre più .