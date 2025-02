Ilrestodelcarlino.it - Ancora violenza nella notte. Ragazzi presi a calci e pugni da un gruppetto di coetanei

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parapiglia tra due gruppi di giovanissimi,zona sud di Civitanova:in mezzo alla strada. Poi la fuga, prima dell’arrivo dei carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 4 dell’altraquando dei giovani, quattro o cinque, hanno riferito di essere stati aggrediti e picchiati da alcuni, che poi si sono dati alla fuga. Da quelle parti, di fronte alla caserma dei vigili del fuoco, in via Aldo Moro, in quel momento passava una ambulanza della Croce Verde, che ha prestato un primo soccorso ai giovani aggrediti. Per loro, per fortuna, nulla di grave, tanto che non è stato necessario neppure il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno acquisito la testimonianza deldi giovani aggrediti. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma.