Calciomercato.it - Ancora guai per l’Inter: Inzaghi perde anche Zalewski. Le novità su Thuram

Si ferma pure l’ex Roma alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio. Gli aggiornamenti dall’infermeria in casa nerazzurraNuova tegola per Simonealla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio. Si ferma, che nell’allenamento di questa mattina ha accusato un risentimento al soleo del polpaccio destro.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex Roma non sarà disponibile per la sfida di domani ed è in dubbioper lo scontro scudetto contro il Napoli. La buona notizia perarriva però da Marcus, che si è allenato parzialmente in gruppo come raccolto da Calciomercato.it. L’attaccante francese sarà quindi a disposizione per il big match del ‘Maradona’ sabato pomeriggio, mentre difficilmente verrà rischiato domani contro la Lazio.