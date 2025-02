Ilrestodelcarlino.it - Ancora attacchi hacker: preso di mira il sito della Regione Emilia Romagna

Bologna, 24 febbraio 2025 – Anche ilè finito sotto attacco deglifilorussi Noname057(16) che si sono scatenatiuna volta contro siti italiani. Per l'ottavo giorno consecutivo, infatti, la mattinata si è aperta con una serie diche questa volta hanno colpito soprattutto Comuni e Regioni. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è intervenuta dai primi minuti delle azioni ostili secondo una procedura consolidata di supporto agli attaccati. Tra i target degli- sempre di tipo Ddos (Distributed denial of service) - oltre al, quelli delle Regioni Val d'Aosta, Veneto, Piemonte, Toscana Liguria, Lazio, nonché dei Comuni di Roma, Milano, Taranto, Varese, Bergamo, Portoferraio.