Ilrestodelcarlino.it - Ancona-follia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Politica. Parolona. ‘Amministrazione della 'polis', diceva 2.400 anni fa Aristotele, ‘per il bene comune'. Magari fosse così. Un sogno. Succede quasi sempre l'opposto e, purtroppo, non si finisce mai di toccare il fondo del barile. Ci siamo andati vicini (a toccare il fondo del barile) la scorsa settimana ad, quando una squallida e balorda speculazione politica ha messo in croce una donna, assessora comunale. Il figlio di questa donna, 19 anni, è stato arrestato con reati che non hanno nulla a che fare con la politica e poche ore dopo l'arresto, l'opposizione compatta, di, ha firmato un documento che viene titolato 'Il castello politico della destra crolla di fronte alla realtà'. Ecco il testo: “Esprimendo una valutazione prettamente politica su quanto accaduto nella giornata di ieri, con gravissimi episodi di violenza che hanno visto protagonista il figlio dell’Assessora Latini, con deleghe alla Famiglia, Pari Opportunità, Personale, riteniamo che sia d’obbligo riflettere su alcune questioni.