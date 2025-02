Lanazione.it - Anci Giovani. Entra Paperetti : "Tante sfide"

Michael, consigliere comunale di Montale (Noi per Montale), è stato eletto nel coordinamento diToscana dall’assemblea congressualele regionale.è l’unico rappresendel Comune di Montale e di Noi Moderati in questo organismo, che riunisce gli amministratori under 35 dei Comuni toscani. "Il ruolo deiamministratori è cruciale in un periodo storico di disaffezione alla politica come quello che stiamo vivendo – ha detto il neo eletto – . Leche ci attendono sono complesse, ma offrono anche grandi opportunità per innovare la nostra Regione".ha sottolineato come le tecnologie siano un valido strumento, ma ha ribadito che ascolto, trasparenza e coinvolgimento della comunità sono fondamentali per il successo di ogni buon progetto.