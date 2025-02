Anbi Lazio | approvato il Bilancio consuntivo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord

Leggi su Ilfaroonline.it

Il Consiglio di Amministrazione deldidi Roma, nei giorni scorsi, ha provveduto ad approvare il proprio(anno 2024). L’Ente, presieduto da Niccolò Sacchetti, alla vigilia delle votazioni per il rinnovo degli organi, ha voluto adempiere all’ultimo atto del quinquennio 2020-2024 relativo all’approvazione del proprio documento contabile. Un documento lusinghiero e importante che, grazie all’enorme lavoro svolto nel riaccertamento dei residui, con l’aggiornamento catastale fermo da oltre 20 anni e con la corretta imputazione e riallineamento dei ruoli consortili, ha permesso un cambio di passo, fortificato anche dal rinnovo di importanti convenzioni ferme da decenni, prima fra tutte quella con ADR, Aeroporti di Roma. Grazie alla disponibilità dell’attuale governance, è stato possibile individuare il miglior percorso per soddisfare le rispettive esigenze in tempi brevi, portando ulteriori benefici al territorio e ai consorziati.