Amici, professore fa capire quando inizia il Serale: la data

La ventesima puntata del pomeridiano di24 ha rappresentato una tappa fondamentale per gli allievi. Con ilormai alle porte, i concorrenti sono chiamati a dare il massimo per conquistare la tanto ambita felpa d’oro, simbolo dell’accesso alla fase finale. Nel frattempo, emergono nuovi dettagli sullad’inizio della fase finale didi Maria De Filippi.: chi ha già conquistato la maglia d’oro per ilAl momento, sono otto gli allievi che hanno già ottenuto il pass per il: Jacopo Sol, Asia, Francesco Fasano, Chiara Bacci, Alessia Pecchia, Antonia Nocca, Francesca Bosco e Nicolò Filippucci. Questi talentuosi artisti hanno convinto i loro professori e superato gli esami necessari per garantirsi un posto nella fase conclusiva di24.Eliminazioni e ultimi posti disponibiliNon tutti gli allievi, però, sono riusciti a proseguire il loro percorso.