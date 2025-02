Movieplayer.it - Amici 24, due allievi raggiungono il serale, parata di star da Sanremo: cosa è successo domenica 23 febbraio

23si è svolta la nuova puntata di24. Tra le sfide senza eliminazione, duevolano al. Occhi puntati sui talent che hanno partecipato a24 sta per arrivare alla fase successiva. Si crede che già entro marzo sarà pronta la squadra di cantanti e ballerini che voleranno alper giocarsi il titolo.23, però, in una gara senza eliminazioni, altri duehanno avuto la maglio d'oro ma il palcoscenico diha visto come ospiti tanti ex talent che hanno partecipato al Festival di. Jacopo e Francesca con la maglia d'oro. Standing ovation per i gli "ex"dopoUna puntata molto particolare. Quasi transitoria per il talent di Maria De Filippi. Tanti gli ospiti e tante .