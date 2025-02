Unlimitednews.it - Amarelli, 300 anni all’insegna dell’innovazione

ROSSANO (COSENZA) (ITALPRESS) – Tradizione familiare e innovazione tecnologica fanno dell'un'eccellenza dedita da secoli alla coltivazione, raccolta e lavorazione della liquirizia. Le origini dell'impresa risalgono al 1731, quando la famigliadecise di avviare un impianto protoindustriale, detto "concio", per produrre e vendere la liquirizia. La liquirizia prodotta a Rossano fu conosciuta non solo a livello nazionale, dove ottenne numerosi riconoscimenti, ma iniziò ad essere apprezzata anche all'estero. Un notevole contributo al percorso professionale arriva dai corsi di formazione realizzati in collaborazione con Fondimpresa, fondo interprofessionale promosso da Confindustria, CGIL, CISL e UIL.