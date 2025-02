Napolipiu.com - Alvino difende il Napoli: “Basta catastrofismi, è il momento di unirsi e sostenere la squadra”

Leggi su Napolipiu.com

il: “, è ildila”">Durante il suo programma su Kiss Kiss, il giornalista Carloha commentato il ko degli azzurri contro il Como, invitando l’ambiente partenopeo alla calma e all’unità in undelicato della stagione.«Questo è ildie stare vicini alla. Non bisogna cadere nei: capisco la delusione per la quarta gara senza vittoria, ma non è ildi puntare il dito contro tutti», ha dichiarato, sottolineando le reazioni eccessive che hanno animato il dibattito post-partita.Il giornalista ha criticato la divisione tra chi accusa il presidente De Laurentiis per il mercato invernale e chi invece mette in discussione le scelte di Antonio Conte: «C’è già una corsa al massacro tra chi dà la colpa a De Laurentiis e chi a Conte, ma non è ildi spaccare tutto.