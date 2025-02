Ilrestodelcarlino.it - Aluart più forte della Vis Ferrara

La Chemco Puianello (34) torna a casa sconfitta dalla trasferta di Rimini (28) che si conferma così il campo più ostico del campionato. Un match caratterizzato dall’equilibrio (18-15; 31-31; 39-43 i parziali) e da un elevato tasso di agonismo dove gli episodi hanno premiato le riminesi. Nel finale punto a punto, la difesa e la precisione ai liberi di Rimini fanno la differenza. Chemco Puianello: Olajide 10, Manzini n.e., Luppi 2, Albertini, Dettori 15, Dzinic 1, Raiola 6, Gatti 2, Cherubini S. n.e., Boiardi 5, Ivaniuk 10. All. Giroldi. Tutto facile per l’Scandiano (18) che sbanca il parquet del Vis(4) per 56-80, prendendo il largo con il passare dei minuti (12-17, 26-37, 45-57i parziali).Scandiano: Soncini, Bini 8, Marino 21, Meglioli A. 5, Capelli 13, Pellacani 8, Brevini 6, Todisco 7, Meglioli E.