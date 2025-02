Ilrestodelcarlino.it - Alpinisti morti assiderati, esposto della famiglia: “Diteci se Luca e Cristian potevano essere salvati”

Rimini, 24 febbraio 2025 – Unalla Procura di Teramo per fare pienamente luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte, per assideramento, diPerazzini eGualdi, 42 e 48 anni, i due amicidi Santarcangelo scomparsi sul Gran Sasso il 22 dicembre dell’anno scorso e i cui corpi senza vita sono stati ritrovati cinque giorni dopo, il 27 dicembre. L’è stato presentato dal fratello di, Marco Perazzini, insieme ai suoi legali, gli avvocatiGreco e Francesca Giovanetti. Lo aveva anticipato (su queste pagine) lo stesso Marco, due giorni dopo il ritrovamento dei loro corpi: “Mio fratello eerano esperti, insieme avevano compiuto tante imprese in montagna. Questa tragedia si poteva evitare. Presenterò un”.Perazzini, 42 anni, eGualdi, di 48 anni, i dueemiliani, scivolati in un canalone sul Gran Sasso a quota 2.