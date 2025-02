Juventusnews24.com - Allenamento Juve: ecco come hanno lavorato i bianconeri dopo la vittoria di Cagliari. Il report ufficiale in vista dell’Empoli

di RedazionentusNews24, isono tornati ad allenarsilacontro ilLasi è ritrovata per l’di oggilaottenuta contro ilsu cosa enella seduta odierna.COMUNICATO – «Reduce dallain campionato in trasferta per 1-0 contro il, la Prima Squadra bianconera è tornata subito al lavoro alla Continassa per preparare la prossima sfida in calendario – i quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. Allontus Training Center, i titolari scesi in campo in Sardegnafatto scarico, mentre quelli meno impegnati nella gara di ieri,il consueto riscaldamento,svolto lavoro atletico con e senza palla.