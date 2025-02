Internews24.com - Allenamento Inter, 3 defezioni per Inzaghi: saltano la Lazio! Coperta corta per i nerazzurri, c’è un innesto dalla Primavera!

Leggi su Internews24.com

di Redazione, 3per: questi giocatorilaper i, c’è un!Giornata d’in casain vista dei Quarti di Finale di Coppa Italia di domani sera contro la. La squadra di Simonesi è ritrovata in mattinata dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico ai suoi ragazzi. La notizia negativa riguarda l’infortunio rimediato da Zalewski, il quale si aggiunge alla lista degli infortunati. Lavoro personalizzato per Carlos Augusto, il quale non ci sarà domani contro i biancocelesti e punta a recuperare in extremis col Napoli. Solo la prima partita diassieme al gruppo per Thuram, il quale ha proseguito poi anche lui con il lavoro personalizzato per il problema alla caviglia.