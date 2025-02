Ilfogliettone.it - Allarme bomba su un volo American Airlines: atterraggio a Fiumicino, controlli negativi

È durato alcune ore l’che ieri pomeriggio ha coinvolto undell’, il AA292, partito da New York e diretto a Delhi. L’aereo, con a bordo 199 passeggeri e 15 membri dell’equipaggio, è stato dirottato verso l’aeroporto di, su richiesta della stessa compagnia, per effettuaredi sicurezza. Dopo ore di verifiche, l’esito è stato negativo: nessuna minaccia reale a bordo. I passeggeri, scesi dall’aeromobile, potranno presumibilmente riprendere il viaggio oggi.L’allerta è scattata nel pomeriggio, quando il velisi trovava sopra il Mar Caspio. A seguito della segnalazione di una possibile, ilha invertito la rotta, dirigendosi verso Roma sotto la scorta di due Eurofighter dell’Aeronautica Militare italiana. I caccia, decollati da Grosseto poco dopo le 16 su ordine del Combined Air Operation Centre di Torrejon, in Spagna, hanno accompagnato l’aereo fino all’sicuro, avvenuto alle 17:22 nello scalo capitolino.