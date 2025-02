Ilgiorno.it - Alla scoperta dei teatri milanesi scomparsi: dal Re al primo Manzoni, la storia ricostruita in tre docufilm

Prima ancora che ci fosse la Galleria Vittorio Emanuele II, la cui costruzione risale al 1865, in quel punto di Milano esisteva un teatro. Dove? Più o meno all’altezza dell’attuale via Silvio Pellico, verso piazza Duomo: il 18 dicembre 1813 ci fu l’inaugurazione del Teatro Re. Questo è uno dei gioielli di cui si parla nel“La straordinariadegli antichidi Milano”, la cui terza parte è stata proiettata ieri in anteprima all’Anteo Spazio Cinema. Un’opera realizzata dall’associazione Slow City fondata e diretta da Marco Pascucci. Un lavoro di 8 anni “al quale, gratuitamente – spiega il fondatore e curatore del progetto – hanno partecipato archeologi, storici, architetti, attori, musicisti.”. “Re“ è uno dei. Il nome è di chi lo fondò: Carlo Re, ex calzolaio.