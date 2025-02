Tvplay.it - Alla Juve basta Vlahovic, Cagliari ko: Thiago Motta ora è quarto

Da pochi minuti è terminato il match trantus con il risultato finale di 0-1 a favore della Vecchia Signora.Dopo l’eliminazione subita in Champions League dal PSV Eindhoven, di fatto, lantus inizia subito con un gran piglio questa gara contro il. Al 12?, infatti, la ‘Vecchia Signora’ riesce a passare in vantaggio con Dusan, bravissimo ad approfittare di un’incomprensione di Makoumbou e Mina.ko:ora è(LaPresse) tvplay.itIl, una volta subito il gol, cerca di alzare il proprio baricentro, ma è bravissimo Caprile a salvare tutto su Yildiz. Lacontinua a premere con il tiro di Conceicao parato ancora dall’estremo difensore del team sardo.Poco più della mezz’ora di gioco, McKennie lancia Conceicao che, però, non riesce a calciare in porta.