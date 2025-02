Ferraratoday.it - Alimentari, abbigliamento e altri prodotti: tornano le bancarelle del mercato

Leggi su Ferraratoday.it

Torna ila Cona con banchi che espongono e vendono, ma anchee altro. L'appuntamento settimanale per il 2025 resta al martedì mattina in via Comacchio 943, nell'area di parcheggio a fianco del circolo Arci.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday.