Quotidiano.net - Alice Weidel in uniforme nazista: la denuncia di Laika nelle strade di Roma

Leggi su Quotidiano.net

, 24 febbraio 2025 – Il successo dell’Afd diaccende il dibattito sull’ascesa dell’estrema destra in Germania, storicamente il cuore pulsante dell’Europa. Un paese che ha costruito la propria identità sull’impegno a non ripetere gli errori del passato, rifiutando ogni tipo di estremismo conservatore dopo la nascita della Repubblica Federale e che, ora, vede i propri valori costituzionali vacillare. Di fronte a questa deriva, il mondo dell’attivismo si mobilita. Da, la street artistrisponde con una nuova opera di, un messaggio forte contro l’avanzata dell’estrema destra e i rischi che questa rappresenta per l’Europa intera. Chi è, leader di Afd. La moglie Sarah Bossard, i due figli e la residenza in Svizzera Questa mattina, davanti al Goethe Institut di, in via Savoia, è apparsa una nuova opera della street artist, intitolata "Die Rückkehr - Il Ritorno".