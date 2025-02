Quifinanza.it - Alibaba sfida Amazon in Europa e negli USA, l’obiettivo globale dopo il perdono di Xi Jinping

Leggi su Quifinanza.it

, colosso cinese dell’e-commerce, ha deciso di intensificare la sua presenza a livello, puntando in modo particolare sugli Stati Uniti e l’. Questa mossa arrivail “” di Xi, che ha riabilitato Jack Ma, il fondatore di, e gli ha permesso di riprendere il controllo delle operazioni internazionali del gruppo.Una mossa , questa, che segna un punto di svolta per diversi motivi.Un nuovo inizio peri colossi dell’e-commerce comeSe in passatosi concentrava sull’integrazione verticale e su modelli di business più legati alla Cina (come la vendita di beni di consumo e il rafforzamento della sua posizione in Asia), ora le cose sono cambiate. L’azienda infatti si sta spingendo con maggiore determinazione verso una penetrazione nei mercati globali, per competere con giganti come, investendo in tecnologia, cloud computing e intelligenza artificialeFino a qualche anno fa,si concentrava principalmente sul mercato cinese e, in misura minore, sull’Asia, perché considerava i mercati occidentali un terreno più difficile da conquistare.