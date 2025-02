Fanpage.it - Alfonso Signorini bacchetta Shaila al GF: “Hai dato a Helena della put*ana, non prendermi per scemo”

Nella puntata del GF del 24 febbraio,ha fatto notare aGatta di aver spesso usato il termine "seven eight" per riferirsi aPrestes, numero che nella smorfia napoletana corrisponde alla malafemmina: "Che strana coincidenza". La risposta dell'ex velina.