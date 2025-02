Velvetgossip.it - Alessandro Gassmann rivela: perché ho rifiutato Madonna due volte

, attore di spicco del panorama cinematografico italiano, ha recentementeto in un’intervista al Corriere della Sera di aver avuto l’opportunità di lavorare con la popstar, ma di aver dovuto rifiutare ben due. Queste dichiarazioni hanno suscitato grande interesse e curiosità tra i fan e gli appassionati di gossip, alimentando discussioni su cosa significhi dire no a una figura così iconica nel mondo dello spettacolo.occasioni mancate conSecondo quantoto da, la prima occasione si è presentata quandolo ha contattato per girare uno spot pubblicitario. L’attore, però, era impegnato in una tournée e non ha potuto accettare l’offerta. La situazione si è ripetuta in un secondo momento, quando la regina del pop ha cercatoper offrirgli un ruolo nel remake del film “Travolti da un insolito destino”, diretto da Guy Ritchie nel 2002, che vedeva la stessaprotagonista insieme ad Adriano Giannini.