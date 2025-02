Thesocialpost.it - Alberto Trentini è vivo, il Venezuela ha inviato una prova

Leggi su Thesocialpost.it

A un mese dalladi vita fornita dal, il cooperante italianoè ancora detenuto in un carcere dei servizi di Caracas. Il governo italiano, attraverso fonti di Palazzo Chigi, assicura che sta facendo tutto il possibile per riportarlo a casa, ma la vicenda resta estremamente delicata e complessa.Leggi anche: La madre didisperata da Fazio: “Ho scritto a Meloni, mi aspetto che me lo porti a casa come ha fatto con Cecilia Sala”Un caso difficile da risolvereDopo oltre due mesi di assoluto silenzio, ilha confermato chee in condizioni discrete. Da quel momento, l’interlocuzione diplomatica si è intensificata, tanto che agenti dell’Aise si sono recati nel paese sudamericano con la speranza di ottenere un rilascio. L’obiettivo è un’espulsione, ma al momento questa possibilità appare ancora lontana.