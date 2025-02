Lapresse.it - Albano Laziale, incendio doloso in commissariato: distrutte volanti

Undi medie proporzioni si è propagato lunedì mattina, intorno alle 4, nel cortile interno deldi polizia di, in provincia di Roma. Il rogo ha distrutto diversedella polizia e vetture private dei poliziotti che erano presenti all’interno. Nella stessa struttura dove si trova ilsono presenti anche gli uffici della sottosezione della polizia stradale. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi. Secondo quanto apprende LaPresse, il punto d’innesco dell’si troverebbe sotto un’automobile. Rogo15 autoIn totale sono statedalle fiamme quindici autovetture trae automobili private. Per motivi di sicurezza sono stati evacuati anche gli stabili circostanti.