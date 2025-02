Metropolitanmagazine.it - Alba, chi è la nonna di Tommaso Franchi: “Abbiamo un rapporto schietto tra noi, è stupendo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è legatissimo alla famiglia, in particolare alla sua adorata. Poco tempo fa si è commosso guardando un video di lei che cucinava il pesce per i suoi nipoti e così in molti si sono chiesti chi è questa meravigliosa signora. A quanto si sa, nel 2021 è morto nonno Romano (marito della donna), colui con il qualeha avuto una bottega di riparazione di borse e cinture.Nel corso del tempo la coppia ha anche aperto un negozio di abbigliamento, che in poco tempo in via Cecco Angiolieri a Siena è diventato un punto focale per lo shopping. Oggisi dedica ai nipoti ed è specializzata nei piatti di pesce, tanto che ne aveva spedito uno anella casa per riassaporare il clima familiare. Parlando delcon, lo stessoha dichiarato alle telecamere del reality di Canale 5: “Ilpiù diretto che ho è con la mia