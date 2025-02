Anteprima24.it - Al via lo storico Carnevale di Palomonte

Tempo di lettura: 2 minuti“L’arte teatrale nellose per raccontare le emozioni e i sani valori attraverso la rievocazione delle scene dei film più belli del cinema”. Racconta così, la scelta del tema “Sotto i riflettori per unda oscar”, l’attore del cinema italiano e volto noto della tv Simone Gentile, l’evento dellose che si svolgerà nei giorni 2 marzo a partire dalle ore 11 in località Bivio, il 4 marzo a partire dalle ore 13.30 in località Perrazze e l’8 marzo a partire dalle ore 13.30 in località Valle, nel comune di, nel salernitano. L’evento, coordinato dalla Pro Loco di, con il patrocinio morale del Comune di, da oltre 40 anni è organizzato da tutte le famiglie del paese che, a proprie spese e grazie al lavoro delle maestranze, artigiani e sarte locali, realizzano imponenti carri allegorici che sfilano insieme a centinaia di persone vestite in maschera e con abiti sartoriali, per le vie del paese tra flash mob e divertimento musicale.