Al via i corsi per il personale sanitario dell'Asl per prevenire e ridurre le aggressioni

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Risolvere o diminuire l’intensità della tensione e dei comportamenti aggressivi dell’utente che si ha di fronte attraverso tecniche di appropriata interazione e comunicazione. Sono questi gli obiettivi deiperleale organizzati dall’area dipartimentale Sicurezza sui luoghi di lavoro e salute dei lavoratori. Il ciclo formativo partirà il 27 febbraio e coinvolgerà ilToscana sud est, in particolare delle aree e dei contesti lavorativi statisticamente più a rischio come pronto soccorso, emergenza territoriale, salute mentale, servizi per la dipendenza, aree di degenza, servizi di assistenza sociale e assistenza domiciliare. Ipartiranno a Grosseto nelle date 27 e 28 febbraio e 12, 13, 27 e 28 marzo presso l’auditorium del Misericordia per poi fare tappa al Centro Direzionale di Siena (3, 4, 10 e 11 aprile, 8 e 9 maggio) e all’ospedale San Donato di Arezzo (29 e 30 maggio, 12 e 13 giugno, 18 e 19 settembre).