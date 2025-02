Lanazione.it - Al via anche nel comune di Monte San Savino Send, il servizio che semplifica la gestione delle comunicazioni per enti, cittadini e imprese

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Grazie alle risorse del PNRR ildiSanha aderito a, la nuova infrastruttura digitale realizzata da PagoPA S.p.A. insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che offre alle Pubbliche Amministrazioni un sistema standard per rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti amministrativi. Il nuovo processo digitale affianca l'ordinario processo di notificazione analogica, a vantaggio di. Per chi sceglierà di ricevere e consultare le notifiche interamente in digitale, basta avere un indirizzo PEC presente nei registri pubblici come INAD, oppure attivare ilsu App 10 per essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia.