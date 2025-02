Veneziatoday.it - Al Teatro Goldoni lo spettacolo tragicomico "Buffoni all’inferno"

Leggi su Veneziatoday.it

Per gli ultimi giorni di Carnevale, Stivalaccioanima il palcoscenico delcon uno, per la regia di Marco Zoppello. Loporta in scena i peggiori peccatori e reietti, interpretati secondo la tradizione della commedia.