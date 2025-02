Puntomagazine.it - Al Senato il Campus Bio-Medico presenta il 2° Rapporto One Health “La salute della città e dei territori”

Leggi su Puntomagazine.it

zione del 2°Oneal: un’analisi sul futuro delleitaliane entro il 2050, con focus su, urbanizzazione e sostenibilitàLunedì 24 febbraio 2025, alle ore 15.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, alRepubblica, in viaDogana Vecchia 29, in Roma, si terrà lazione del 2°One“Lae dei”, realizzato dalBio-di Roma in collaborazione con l’Istituto Piepoli. Lo studio analizza le prospettive di sviluppo delle aree urbane italiane entro il 2050, approfondendo temi come l’invecchiamentopopolazione e le trasformazioni sociali, economiche e culturali. Il tutto è stato affrontato nell’ottica del modello One, che offre un approccio integrato per gestire le sfide legate alla, all’urbanizzazione e alla sostenibilità con una visione globale e interdisciplinare.