Al museo Enzo Ferrari di Modena la nuova mostra Supercars

MARANELLO () (ITALPRESS) – Il 18 febbraio, in occasione del compleanno del Fondatore della Casa di Maranello, ildiha inaugurato e aperto al pubblico la”: un percorso allestitivo di grande impatto visivo, completamente rinnovato nell’esperienza e nei contenuti.Ancora una volta ildioffre la possibilità al pubblico di fan e appassionati del Cavallino Rampante di accedere a un’area aziendale solitamente inaccessibile: oggi si aprono le porte dell’Archivio, un patrimonio coltivato in modo lungimirante fin dalla fondazione dell’azienda nel 1947 e alimentato costantemente nel tempo. Uno scrigno di memorie, un custode silenzioso che racchiude le tracce indelebili del passato e svela in modo inedito il processo creativo che ha dato vita a capolavori automobilistici senza pari.