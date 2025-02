Formiche.net - Al governo di Merz i Verdi saranno all’opposizione (come Afd). Parla Privitera

Con ogni probabilità, in Germania, assisteremo a una riedizione della Grande Coalizione. Con i. Perché, al neo cancelliere Friedrich, “non converrebbe fornire una potenziale sponda ai partner socialisti”. Ma andiamo ai risultati. Pressoché tutti i commenti si sono concentrati da un lato sull’affermazione della Cdu-Csu e dall’altro sull’exploit dell’estrema destra Afd. In realtà,spiega a Formiche.net Alex, senior fellow del German Institute alla Johns Hopkins University, “l’elemento più interessante è il superamento della soglia di sbarramento da parte di Linke che ha sbaragliato la Bsw”.Questo risultato cosa cambierà, nei fatti, per il costituendo esecutivo tedesco?Più che per l’esecutivo in sé, è significativo che gli ex comunisti della Ddr abbiano preso quasi nove punti percentuali a detrimento di un altro partito – la Bsw – che nelle consultazioni locali ha comunque raggiunto risultati significativi.