Bergamonews.it - Al cinema in settimana: I colori dell’anima, Follemente e Blur

Leggi su Bergamonews.it

Arriva al– To the end”. Il documentario, diretto da Toby L., celebra il ritorno deisul palco di uno degli stadi più famosi al mondo, il Wembley Stadium di Londra.Altra novità sul grande schermo è costituita da “I”, della regista Naoko Yamada, che raccontando la vita di una ragazza di Nagasaki parla di musica, crescita e scoperta di sè.In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Captain America: brave new world”, “”, “Paddington in Perù” e “Anora”.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in.LUNEDI’ 24 FEBBRAIOCAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“Il seme del fico sacro” (The seed of the sacred fig) – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:30);“Io sono ancora qui” (ore 21).