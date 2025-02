Agrigentonotizie.it - Aica, la consulta delle associazioni: "Inaccettabile ogni aumento delle bollette"

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Laè presente per dare il suo contributo purché si inizi presto a operare in direzione di quell'efficacia, efficienza ed economicità di servizio che i cittadini utenti". A dirlo in una lunga nota è ladiche è intervenuta elencando una serie di criticità.