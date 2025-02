Agriturismo campano | settore strategico per l’economia rurale dati Istat in crescita

Leggi su Ildenaro.it

Ilagrituristico in Campania si conferma ine in grado di valorizzare il territorio, con un aumento del numero di aziende e una maggiore diversificazione dei servizi offerti. Nel 2023, secondo i, le aziende agrituristiche attive in Campania sono state 915, con un aumento del 2% rispetto all’anno precedente. In particolare, sono cresciuti gli agriturismi con alloggio (+1,5%) e ristorazione (+2,1%), mentre sono diminuiti quelli con degustazione (-0,3%). La Campania si distingue per un’offerta agrituristica di qualità, che punta sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali e sulla promozione del turismo. La maggior parte degli agriturismi campani offre servizi di ristorazione e alloggio, con una forte integrazione tra turismo esperienziale e gastronomico.