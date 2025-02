Lanazione.it - Aggredisce vigilante del Conad con un macete, tunisino arrestato a Napoli dalla Mobile aretina

Arezzo, 24 febbraio 2025 – E’ stato preso edl’aggressore della guardia giurata, colpita con un. E’ successo il 14 febbraio, quando un extracomunitario si era recato nel supermercatodi Via Guido Monaco, con l'intento di rubare alcuni generi alimentari, occultandoli nelle tasche del proprio giubbino. L’uomo era stato scoperto dall’addetto alla sicurezza, il quale, alle casse self, invitava il cittadino extracomunitario ad estrarre quanto occultato in precedenza e procedere al pagamento dei generi alimentari non pagati. Di tutta risposta l’uomo fermato dalbuttava a terra quanto precedentemente nascosto e, spintonando l'addetto alla sicurezza al fine di allontanarsi dal supermercato senza conseguenze, gli rivolgeva diverse frasi minacciose, dicendogli che di lì a poco sarebbe tornato per fargliela pagare.