AFFARI TUOI | RAI1 PREMIA DE MARTINO CON UNO SPECIALE IN PRIMA SERATA CON TANTI VIP

è inarrestabile. Il game show dell’access diè sempre più forte e amato dal pubblico e Stefano Deha trasformato una già potente Ferrari in un razzo supersonico.La media di ascolti è superiore all’ottima media di Amadeus, mentre tutti a partire dalla Rai si attendevano un calo di almeno un paio di punti, e la crescita nei target è impressionante.Il dato nel commerciale e nei giovani ha dato il ko definitivo a Striscia la Notizia, portando sulla Tv di Stato ulteriore pubblico in fuga da Mediaset e il tutto per la gioia di Rai Pubblicità.E in virtù dei pubblicitari che sgomitano e pagano oro (scene che avvengono solo per Sanremo) per avere uno spot, durante e dopo, arriverà unoin.Ne dà notizia Tvblog. La Rai ha chiesto a Stefano Dedi preparare una puntata lunga difino a mezzanotte, al momento appoggiata nel prime time di venerdì 2 maggio.