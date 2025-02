Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "il gelo proprio". Giorgio brucia 100mila euro, la reazione del padre: caos dopo i titoli di coda

"Se fosse successo al contrario, cioè tutti uomini tranne due donne, avrebbero già convocato in Commissione di Vigilanza mezza dirigenza Rai. Così, invece giustamente, nulla da dire". Addiventa un piccolo caso il "casting", con un telespettatore che su X condivide il sorriso sornione di Stefano De Martino, vero edominus del quiz show dell'access prime time di Rai 1. Nel frattempo, però, gli appassionati si dividono sulla partita di, andata in onda domenica sera. Il giovane imprenditore agricolo delle Marche (in provincia di Fermo) è accompagnato in studio dalSilvano, alla fine strappa 35milaal Dottore. Festa grande, con due pacchi da aprire: uno blu, con 20, e uno rosso con ben. Sfortuna vuole che tra le mani figlio e papà avesseroil pacco più pesante.